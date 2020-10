Beau: ’Memoriam overleden tv-helden hoogtepunt van de avond’

„Ik hield het niet droog”, blikt Beau na afloop van de avond terug op Instagram.. Op de klanken van Danny Vera’s Rollercoaster werd tijdens de versoberde avond stilgestaan bij de bekende Nederlanders die het afgelopen jaar stierven. Vera speelde zijn hit vlakbij Koninklijk Theater Carré, waar de tv-prijzen werden uitgereikt, terwijl vrienden en collega’s ter nagedachtenis van de overledenen grote, witte ballen neerlegden op de Amstel.

Voor Beau was het in memoriam een van de hoogtepunten van de avond. Het andere was het optreden van Gerard Joling. Hij opende het gala met zijn kenmerkende hoge noten. Samen met Glennis Grace zong hij The Show Must Go On.

In tegenstelling tot de afgelopen jaren ging Beau donderdag met lege handen naar huis. „Helaas strijd om Zilveren Televizier-Ster verloren, maar was een mooie avond”, aldus Beau, die de onderscheiding voor beste presentator naar Tim Hofman zag gaan. „Gefeliciteerd winnaars en vooral Tim Hofman met z’n grandslam. Je hebt niet het spetterende feest wat je verdient te hebben met je ploeg, maar dat maken jullie vast wel goed.”