Robert ten Brink zag miljoenwinst Henny (68) niet aankomen

„Dit was na negentien jaar natuurlijk wel even een dingetje”, reageerde Robert maandag in RTL Boulevard. „Het ging eigenlijk helemaal niet goed. Ze wist eigenlijk niet veel. Dus ik dacht ze gaat snel stoppen.”

Niets bleek minder waar want uiteindelijk kwam Henny op stoom bij de „echt ingewikkelde vragen.” „En ze wist gewoon de belachelijkste dingen. Dat is echt heel bijzonder”, aldus Dr. Love. De kritiek dat de finalevraag te makkelijk zou zijn, vindt de quizmaster te makkelijk gezegd. „Ja dat lijkt dan zo. (...) Je moet er dan nog maar het lef voor hebben om echt te spelen voor al dat geld.”

De 68-jarige Henny uit Lelystad won 1 miljoen euro door de slotvraag „Welke letter komt voor in de voornaam van alle leden van ons koninklijk huis?” juist te beantwoorden. Ze had geen hulplijnen meer over.