Margriet gaat M missen

„Dit was M dan! Iedereen heel erg bedankt voor het kijken, het volgen, de reacties... Ik ga het missen”, schreef Van der Linden op Twitter. Ze gaat zich nu volledig richten op haar nieuwe documentaireserie How to be a man, een vervolg op How to be gay. „Ik ben al in wat landen geweest en de komende maanden ga ik nog wat landen bezoeken om daar eens te kijken hoe het is om een man te zijn.”

M verving vanaf 1 april, net als vorig jaar, De Wereld Draait Door op NPO 1. Matthijs van Nieuwkerk is vanaf september weer terug met zijn programma.