Elton John geeft optreden in het Witte Huis

Premium TV

Laura Vlasblom: ’Ik ben opeens hot bij de TikTok-generatie!’

In 1986 deed ze met meidengroep Frizzle Sizzle mee aan het Eurovisiesongfestival. Hun lied Alles heeft een ritme is nog regelmatig te horen op de radio, maar rond Laura Vlasblom werd het lange tijd stil. Tot nu, want de zangeres zien we dit seizoen in Expeditie Robinson overleven op een eiland in Ma...