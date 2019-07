Opnames Fast & Furious 9 stilgelegd na ongeluk

Het is niet precies duidelijk hoelang het oponthoud gaat duren, maar de verwachting is dat de opnames later deze week weer worden hervat. Het negende deel in de langlopende actierace over autodieven moet mei 2020 in première gaan.

De hoofdrollen in Fast & Furious 9 worden gespeeld door Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Helen Mirren en Charlize Theron. Het is niet duidelijk welke sterren aanwezig waren toen het ongeluk gebeurde.