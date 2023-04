Linda de Mol keert dit najaar terug bij ’Ik hou van Holland’

„Ik heb besloten dat ik het komende seizoen van Ik hou van Holland weer ga presenteren na een fantastisch seizoen met Rob, waarvoor ik hem heel dankbaar ben”, zegt De Mol in een verklaring. Tijdens haar afwezigheid werd de presentatrice vervangen door Rob Kemps, de frontman van de feestact Snollebollekes.

Naast oude bekende Jeroen van Koningsbrugge is Richard Groenendijk dit seizoen de nieuwe teamcaptain van Ik hou van Holland. „Ik kijk er ontzettend naar uit om met Jeroen en Richard in de studio te staan en samen met de wisselende BN’ers en het altijd enthousiaste publiek de vertrouwde spellen te spelen”, blikt De Mol vooruit. „Wat heb ik het gemist!”

De Mol legde haar tv-taken in januari vorig jaar voor onbepaalde tijd neer nadat bekend werd dat haar toenmalige partner Jeroen Rietbergen zich schuldig had gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag op de vloer van talentenjacht The voice of Holland. De presentatrice hervatte in september al wel weer haar werkzaamheden voor het programma Miljoenenjacht.