Songfestivalwinnaar Måneskin slaat handen ineen met Iggy Pop (74)

I Wanna Be Your Slave liftte direct na Måneskins zege op het Eurovisie Songfestival in mei mee op het succes van het winnende liedje Zitti E Buoni. Het nummer werd zo in veel landen al een hit. In Nederland bereikte de single halverwege juni de negentiende plek in de Top 40.

In de afgelopen weken liet Måneskin ook diverse malen doorschemeren dat er ook nieuwe muziek uitkomt. De band wil nog dit jaar het derde album uitbrengen.

Over de samenwerking met de 74-jarige Iggy Pop, bekend van hits als Lust For Life en The Passenger, zeggen de Italianen: „Het voelt als een enorme eer dat hij van onze muziek houdt en dat hij met ons wilde samenwerken. Het ontroerde ons toen hij I Wanna Be Your Slave live voor ons stond te zingen. Dat zo’n grote artiest zo open en vriendelijk is, maakt het allemaal nog krachtiger. We zijn opgegroeid met zijn muziek en hij was voor ons de inspiratie om een band te beginnen.”