Talkshow ’racistische’ Sharon Osbourne langer op zwart

Vorige week ontstond er in het programma een verhitte discussie tussen Sharon en Sheryl Underwood, een van de andere presentatrices van The Talk. De twee raakten met elkaar in de clinch over het feit dat Sharon haar goede vriend Piers Morgan had verdedigd nadat hij een tirade had gehouden over Meghan na haar interview met Oprah Winfrey.

Sheryl vroeg haar wat mensen ervan moeten denken dat het er op leek dat Sharon daarmee zijn, door velen als racistisch bestempelde, uitspraken goedkeurde.De vrouw van rockicoon Ozzy Osbourne werd boos en vloekte flink in de uitzending. CBS liet daarna weten een onderzoek in te stellen naar het incident.

Na de aflevering kwamen verhalen naar buiten dat Sharon achter de schermen racistische opmerkingen maakte tegen haar collega’s. Zo vertelden meerdere ingewijden aan journalist Yashar Ali dat ze haar Chinees-Amerikaanse oud-collega Julie Chen aansprak met onder meer ’wonton’ en dat ze haar lesbische oud-collega Sara Gilbert onder meer ’visseneter’ noemde. Verhalen die Sharons woordvoerder allemaal ontkent.

CBS neemt de aantijgingen en de werksituatie bij The Talk erg serieus. „Dat houdt in dat alle stemmen worden gehoord, alle claims worden onderzocht en dat indien nodig de juiste actie wordt ondernomen. De show verlengt daarom de opnamestop tot en met in ieder geval volgende week dinsdag terwijl we deze issues verder onderzoeken.”

