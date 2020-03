Glennis Grace met Afrojack op Songfestival

De mannen van Veronica Inside op Radio Veronica wisten maandagmiddag al te vertellen met wie Afrojack het podium zal betreden. Zij hebben uit betrouwbare bron gehoord dat Glennis Grace de dj zal ondersteunen tijdens het liedjesfestijn. De zangeres zelf wilde dit echter nog niet bevestigen.

„Ik heb geen idee waar jullie het over hebben. Ik weet het niet. Ik weet niet hoe jullie aan dit nieuws komen”, reageerde ze in de uitzending maandagmiddag nog ontkennend. „Het zou heel erg nice zijn.” Maar de mannen zijn vrij zeker van hun zaak en vragen dan ook volop door. „Ik kan het niet beamen. Maar ik denk dat ik even een paar mensen moet bellen”, vervolgde ze.

Enkele uren later kon Op1-presentator Erik Dijkstra in zijn talkshow wel beamen dat de zangeres inderdaad samen met Afrojack zal optreden tijdens het Songfestival.

In 2005 deed Grace zelf mee aan het Songfestival met de ballad My Impossible Dream. Ze kwam echter niet door de voorrondes heen. De titel van haar nummer kreeg zo een wel heel bittere nasmaak.