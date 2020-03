VI Radio: ’Glennis Grace met Afrojack op Songfestival’

„Wij gaan iets heel waanzinnigs doen met iemand die uit Rotterdam komt en al jarenlang in de top 10 van beste dj’s ter wereld staat: onze eigen Afrojack”, kondigde Gerben Bakker maandagochtend aan in de show van Bart Arens. Afrojack zal niet alleen het podium betreden en achter zijn dj-booth plaatsnemen. „Het thema van het songfestival is Open Up, dus we willen verschillende stijlen met elkaar verbinden”, vertelt de Head of Show van het jaarlijkse festijn.

De mannen van Veronica Inside op Radio Veronica weten maandagmiddag al te vertellen met wie Afrojack het podium zal betreden. Zij hebben uit betrouwbare bron gehoord dat Glennis Grace de dj zal ondersteunen tijdens het liedjesfestijn. De zangeres zelf wil dit echter nog niet bevestigen.

„Ik heb geen idee waar jullie het over hebben. Ik weet het niet. Ik weet niet hoe jullie aan dit nieuws komen”, reageert ze. „Het zou heel erg nice zijn.” Natuurlijk blijven de mannen nog even doorvragen. „Ik ben ook heel eerlijk, ik zeg altijd alles. Maar ik weet echt niets”, benadrukt ze. „Ik kan het niet beamen. Maar ik denk dat ik even een paar mensen moet bellen.”

In 2005 deed Grace zelf mee aan het Songfestival met de ballad My Impossible Dream. Ze kwam echter niet door de voorrondes heen. De titel van haar nummer kreeg zo een wel heel bittere nasmaak.