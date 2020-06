MusicalMakers versus M-Lab: strijd om de subsidie

Actrice Naomi van der Linden is een van de talenten die bij MusicalMakers straks de kans moet krijgen om nieuw werk te maken. Ⓒ Foto Amaury Miller

Het gonsde onder de musicalliefhebbers. Nadat de Raad voor Cultuur begin vorig jaar had opgeroepen tot de heroprichting van een musicalproductiehuis leek niets de comeback van een vernieuwd M-Lab nog in de weg te staan. Tot daar ineens ook MusicalMakers in beeld verscheen.