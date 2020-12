Kim Kardashian geeft duizend keer 500 dollar weg

„Het is de mooiste tijd van het jaar. Ik weet dat 2020 een moeilijk jaar is geweest. Veel mensen hebben het moeilijk en maken zich zorgen of ze de huur kunnen betalen, of er brood op de plank komt of waar ze een cadeautje vandaan moeten halen voor onder de boom”, schrijft Kim. „Ik wil daarom de liefde delen door aan duizend mensen 500 dollar te sturen.”

Het enige wat zij daarvoor moeten doen is om op sociale media hun zogenoemde $Cashtag te delen met Kim – die alleen al op Twitter meer dan 68 miljoen volgers heeft. Een $Cashtag is te vergelijken met de accountnaam van iemand die Cash App gebruikt, een applicatie waarmee mensen online betalingen kunnen doen.