’Saint Maud’: Heilig boontje blijkt enge reli-fanaat

Morfydd Clark toont zich als Maud een supertalent.

RECENSIE - The exorcist, Rosemary’s baby, The omen... Bezetenheid van God, de duivel of andere hogere machten is binnen het horrorgenre altijd een dankbaar onderwerp. Zo ook in Saint Maud, het even macabere als krachtige griezeldebuut van regisseur Rose Glass.