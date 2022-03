Podcast Songfestivalkoorts Gaat Oekraïne het Songfestival winnen?

Gaat Oekraïne het Songfestival dit jaar winnen? Met een strijdlied staat het land bovenaan bij de bookmakers. Is dat terecht? Verder is er paniek in Songfestivalland. Heel veel fanmedia zal tot hun groot verdriet niet aanwezig zijn bij de liedjeswedstrijd die dit jaar in Turijn plaatsvindt. Te gast is Maxime Klein Nagelvoort. Zij komt net terug uit Italië, waar ze maandenlang meewerkt aan de productie van het Eurovisie Songfestival. Richard van de Crommert en Katja Zwart bespreken met de producer de verschillen tussen de show in Nederland en die in Italië.