Dol op dino’s

Dinobos in het dierenpark

In een dierentuin ligt de focus normaal gesproken op levende dieren. Zo ook in DierenPark Amersfoort, waar je apen, olifanten en tijgers kunt bewonderen. Maar het park heeft ook een stuk bos ingeruimd voor die machtige beesten die inmiddels alweer een tijdje zijn uitgestorven.

In het Dinopark loop je rond tussen maar liefst zeventig levensgrote dinosaurussen: van de brullende Brachiosaurus tot de vliegende Pterodactylus. Er is een enorme variëteit aan dino’s te zien. Maar voor kinderen valt er tijdens de kilometerlange wandeling ook nog genoeg te beleven. Kijk bijvoorbeeld eens al hardlopend op de speciale baan of je net zo snel bent als een dinosaurus.

Na een bezoekje aan het dinobos kun je meteen door naar de krokodillen in het krokodillenhuis, om deze nog levende afstammelingen van de dinosaurussen met eigen ogen van dichtbij te bekijken.

Het echte werk

Trix is het pronkstuk van het vernieuwde Naturalis in Leiden. De in de prairie van het Amerikaanse Monata opgegraven puntgave T-Rex heeft terecht een ereplekje gekregen in het natuurhistorische museum.

Want voor het echte werk moet je toch echt in Leiden zijn. En niet alleen voor de beroemde vleesetende Trix. De overige skeletten in de Dinotijd-zaal zijn niet minder indrukwekkend. Zo is er een Triceratops te bewonderen, maar ook de reusachtige Camarasaurus wiens kop tot het dak van de twaalf meter hoge zaal reikt.

Door projecties, geluiden en andere informatie komen de fossielen daadwerkelijk tot leven. En in de weekenden en de schoolvakanties valt er bij de speciale Vraagkasten ook nog heel wat te ontdekken. Pak bijvoorbeeld een van de botten uit de kast en probeer te ontdekken bij welke dinosaurus die ooit hoorde.

En mocht je de dinosaurussen op een gegeven moment toch een beetje zat zijn, dan vallen er in Naturalis nog genoeg andere dingen te ontdekken.

Flinke dosis fantasie

Hoe weten we eigenlijk hoe de dinosauriërs eruit zagen? Van de meeste prehistorische dieren hebben we immers hooguit wat botten, tanden en pootafdrukken over. Het is de zogeheten ’paleokunstenaar’ die voor ons het beeld van de oertijd inkleurt. Dat doet hij op basis van wetenschappelijke inzichten, maar ook met een flinke dosis fantasie.

De Triceratops horridus volgens paleokunstenaar Mark P. Witton. Ⓒ Foto Teylers Museum

Paleokunst is nog geen 200 jaar oud, een jonge discipline dus, die opereert op het snijvlak van kunst en wetenschap. Teylers Museum in Haarlem heeft nog tot 23 augustus een familievriendelijke expositie aan dit onderwerp gewijd, getiteld Dinomakers. Met T-rex-baby’s, snelle en logge dino’s, met veren, vleugels of schubben, met tanden of hoorns, je kunt je compleet onderdompelen in prehistorie. Kinderen kunnen op ontdekkingstocht door de tentoonstelling met creatieve doe-opdrachten.

Groot, groter, grootst

De organisatie noemt het zelf ’de grootste reizende dino-expo van Europa’. De ruim tachtig levensgrote bewegende en brullende dinosaurussen die momenteel de Utrechtse Jaarbeurs bevolken zijn in ieder geval indrukwekkend te noemen. De grootsten zijn wel twaalf meter lang.

Leerzaam is World of Dino’s ook nog. Alle gepresenteerde informatie is wetenschappelijk getoetst door Anne Schulp, senior onderzoeker paleontologie bij het Naturalis Biodiversity Center.

Naast de expositie zijn er ook nog allerlei activiteiten voor de kinderen, zoals een dinoscoop en speurtochten. Ook kunnen de kleintjes zelf graven naar de botten van hun favoriete dinosaurus. World of Dinos is nog t/m 30 augustus te bezoeken.

Historische ratjetoe

Van de ijstijd tot de Tweede Wereldoorlog, bij Historyland in Hellevoetsluis stap je letterlijk door de geschiedenis heen.

Het is misschien een beetje een historische ratjetoe, maar het park werd dit jaar door de ANWB uitgeroepen tot het leukste uitje in Zuid-Holland. Voor veel mensen is het echter nog altijd een verborgen pareltje. Behalve dat er tanks, een gevechtshelikopter en een straaljager te zien zijn, is een deel van het park gewijd aan de prehistorie.

Breng bijvoorbeeld een bezoekje aan de mammoetsteppe. Tijdens de laatste ijstijd (116.000 – 10.000 jaar geleden) in Europa zwierven er op de steppe niet alleen grote kuddes paarden, bizons en rendieren rond, maar ook mammoeten, wolharige neushoorns, sabeltandtijgers, grottenberen en -leeuwen. Stap het ‘pleistocene tijdperk’ in en bekijk de uitgebreide collectie fossielen uit diverse tijdperken en een samengesteld mammoetskelet dat is opgebouwd uit 184 verschillende mammoeten.

Ⓒ Leroy Beesemer leroybeesemer.nl

Je ziet hoe de eerste moderne mensen, de jager-verzamelaars woonden, leefden en jaagden. Bekijk welke gereedschappen zij in de Steentijd gebruikten of maak je eigen pijl en boog. Maar kinderen kunnen ook zelf fossielen zoeken in de grond of goud zoeken.

Als er een ding blijkt na een bezoekje aan Historyland, dan is het wel dat geschiedenis allesbehalve saai is.

Hollands Jurassic Parc

Jongere kinderen kijken hun ogen uit in dit oer-Hollandse ’Jurassic Parc’. Doe een stap terug in de tijd en maak kennis met meer dan honderd soorten dinosaurussen uit het Tiras, Jura en Krijt tijdperk in Dinoland Zwolle.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Erg groot is Dinoland niet en de leeftijdsgrens tot 14 jaar is wel erg ruim gesteld. Al zijn het klimpark (vanaf 1.30 meter toegankelijk) en het lasergamen misschien nog best leuk, de gemiddelde tiener van die leeftijd zal ongetwijfeld liever naar een pretpark met snelle, spannende achtbanen gaan.

Maar de jongsten vermaken zich uitstekend in dit kleinschalige speelpark. Zij kunnen een speurtocht doen, naar de interactieve tentoonstelling de T-Rexpeditie, tijdens de show van ranger Jones en onderzoeker Hatcher mee op reis in hun tijdmachine of racen op de Dinocars skelterbaan.

