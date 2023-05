Premium Het beste van De Telegraaf

Recensie: mythe ontrafeld in vierdelige docu over de hitmaker Van fenomeen Ed Sheeran kunnen Dion en Mia nog wat leren

In zijn eigen nagebouwde kroeg in zijn tuin in Suffolk hangt een van zijn eerste gitaren. Het instrument is aan flarden gespeeld. In zijn beginjaren trad singer/songwriter Ed Sheeran soms drie keer achter elkaar op, vertelt hij in de vierdelige autobiografische serie The sum of it all (vanaf woensdag te zien op Disney+). Daarmee heeft hij zoveel kilometers gemaakt dat hij elk wereldpodium met gemak inpakt. Daar kunnen Dion en Mia nog een puntje aan zuigen.