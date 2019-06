Tim en Wart Kamps allebei met brace in ‘t Schaep

De broers delen de hoofdrol van Lukas. Daarnaast spelen onder meer Remko Vrijdag, Paul Groot, Eva van der Gucht, Ellen Pieters en John Buijsman in het stuk. De musical is nog tot half juli te zien en gaat na de zomer nog een paar maanden toeren.

’t Schaep is gebaseerd op de beroemde serie uit de jaren 60 en de remake van ruim tien jaar geleden. In zowel serie als musical volgt het publiek de besognes van een groep vaste bezoekers van een café in de Jordaan. De wereldberoemde liedjes, zoals We zijn toch op de wereld om mekaar te helpen niewaar?, Het zal je kind maar wezen en As je mekaar niet meer vertrouwen kan werden gecomponeerd door Harry Bannink.

Het script van de nieuwe musical is geschreven door Raoul Heertje.