Britt Dekker maakt ’droomprogramma’

„Ik mag mijn droomprogramma gaan maken, ik ga een programma maken dat helemaal in het teken staat van dieren!”, zegt Britt terwijl ze bijna omver wordt gelopen door een paar schapen. In het familieprogramma gaan twee teams met elkaar de strijd aan. Bij het filmpje schrijft Britt: „Echt super gaaf want dit is mijn eerste eigen studioprogramma en we hebben echt twee mega mega toffe teamcaptains die nog geheim moeten blijven.” Wel kan iedereen die bij de opnames wil zijn, zich aanmelden.

AVROTROS meldt dat het programma vanaf zaterdag 31 augustus om 18.30 uur bij de omroep en op NPO Zapp te zien is.