Ashton Kutcher en Mila Kunis reageren op geruchten over breuk

Ashton en Mila zitten in de auto, als hij haar vraagt wat er aan de hand is. „Het is voorbij tussen ons omdat ik me verstikt voelde”, reageert Mila. „Oh, echt? Ja, ik was ook wel heel overheersend”, antwoordt Ashton.

Mila zegt vervolgens ’dat ze ook de kinderen meeneemt’. „Wat? Krijg ik de kinderen niet meer?!”, zegt Kutcher, waarop Kunis zegt: „Ja, maar jij droeg een heel groot geheim met je mee.” Op de vraag wat dat geheim dan precies was, antwoordt ze: „Ik weet het niet, ik heb alleen maar deze foto.” Waarop het paar ene Melissa bedankt, waarschijnlijk de auteur van het stukje.

Volgers moeten erg lachen om de video. „Hahaha, dit is het beste filmpje ooit!” en „Jullie hebben ze mooi te pakken!.”