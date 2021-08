Ed Sheeran gaf Elton John gigantische marmeren penis cadeau

„Voor mijn verjaardag dit jaar gaf hij me een gigantische marmeren penis”, vertelt Elton donderdag op de radio tijdens de Carrie and Tommy Show. „Ik weet niet of dat is omdat ik altijd een lul ben geweest of zo”, grapt de Rocket Man-zanger. „Maar hij is heel groot en schitterend gemaakt.”

Het presentje krijgt echter geen mooi plekje in het huis van Elton en zijn man David Furnish. De zanger had voorgesteld om het beeld in de tuin te zetten, maar omwille van hun twee kinderen Zachary (10) en Elijah (8) vond David dat niet zo’n goed idee. Elton zegt daarover lachend: „Het is nu ergens in huis verborgen waar ze ’m niet kunnen zien.”