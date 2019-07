SBS6 en Radio 10 zoeken naar mooiste Nederlandse liedje ooit

In de komende periode kan het publiek zijn of haar keuze insturen waarna uiteindelijk een top vijftig wordt samengesteld. In de show worden deze nummers vertolkt door bekende zangers en zangeressen. In elke aflevering staan er tien centraal en gaan er twee liedjes door naar de finale. Een vakjury selecteert er één, de kijker kiest het tweede lied.

In de finale komen de tien uitverkoren liedjes van eigen bodem terug en kan er opnieuw worden gestemd.