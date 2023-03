Prins Harry en Meghan welkom op kroning Charles

Ⓒ ANP / AFP

LONDEN - Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn welkom op de kroning van koning Charles. Recent is er een uitnodiging per mail gestuurd, bevestigt een woordvoerder van het koppel aan The Sunday Times. Of de hertog en hertogin van Sussex ook bij de ceremonie begin mei aanwezig zijn, is nog niet bekend.