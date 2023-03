NOS-presentator Jeroen Stekelenburg: ’Redactie NOS Sport in shock en verdrietig’

Ondanks dat het er „inhakt”, vindt Stekelenburg echter dat zondag vooral stilgestaan moet worden bij mensen die zich onveilig hebben gevoeld bij NOS Sport. „Dat is het belangrijkste, dat we nu vooral stil moeten staan bij mensen die hier een ontzettend vervelende ervaring hebben gehad. Die zich hier onveilig voelden of die hier iets hebben meegemaakt dat niet hoort.”

Zondag trad de hoofdredactie terug na berichten over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer bij NOS Sport dat niet werd aangepakt. Afgelopen donderdag maakte de NOS excuses voor de misstanden.

Bekijk ook: Hoofdredactie NOS Sport treedt per direct terug

Tekst gaat verder onder de foto.

Ⓒ NPO

Keerpunt

Het opstappen van de hoofdredactie noemt Stekelenburg een soort keerpunt, maar ook iets dat „velen van ons wel aan zagen komen de afgelopen dagen, weken”. Hij sprak van een „rare sfeer” op de redactie maar benadrukte nog eens dat „vooruitkijken vanaf morgen” moet en dat nu vooral gekeken moet worden naar „mensen die het hier dus als vervelend hebben ervaren, dat zijn er veel geweest”.

Stekelenburg zei ook naar zichzelf te hebben gekeken. „Kijken wat je rol daarin is geweest. Wat de een soms ervaart als een grove, slechte grap, komt voor een ander veel harder binnen. En daar hadden we met z’n allen veel bewuster moeten zijn en beter mee om moeten gaan. Die introspectie is echt belangrijk. En dan moet het beter.”

Dat beaamde Van Ramshorst, die stelde dat er „werk aan de winkel is, voor iedereen”.