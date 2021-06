Musical ’Spring Awakening’ biedt jong talent de kans te vlammen

Dave Rijnders speelt de rol van Melchior. Hij is dit najaar te zien in de musical Aladdin. Ⓒ Foto Neeltje Knaap

Het gloednieuwe DeLaMar West is een feit. Na de sluiting van het M-Lab is er eindelijk weer een broedplaats voor jong musicaltalent in Amsterdam. Een plek ook waar gewerkt kan worden aan nieuwe muziektheaterproducties.