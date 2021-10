Queen opent Schots parlement voor het eerst zonder Philip

Net als bij de laatste keer dat ze deze ceremonie bijwoonde in 2016, werd de Queen ontvangen door de eerste minister van Schotland, Nicola Sturgeon. Daarna ontmoette ze mensen die als ’lokale helden’ worden beschouwd door hun werkzaamheden in de gemeenschap gedurende de pandemie. De Queen verkeerde dit keer in het gezelschap van prins Charles en zijn vrouw Camilla.

Aan het begin van de ceremonie nam de majesteit even het woord en sprak ze haar waardering uit voor het moment, Schotland en haar inwoners. „Nu we allemaal uit weer ongunstige en onzekere tijden stappen, bieden gelegenheden als deze een kans op hoop en optimisme”, sprak de koningin. „Ik heb eerder gesproken over mijn diepe waardering voor dit prachtige land en de vrolijke herinneringen die prins Philip en ik altijd hadden aan onze tijd hier. Er wordt weleens gezegd dat het de mensen zijn die een plaats speciaal maken en er zijn maar weinig plaatsen waar dit meer waar is dan in Schotland.”