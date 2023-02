Colin Farrell geblesseerd door trap van ezel

Tijdens de uitreiking van de Bafta’s zondag greep Collin Farrell naast de prijs voor beste acteur, maar mogelijk heeft de acteur wel het beste verhaal te vertellen. In een bizar gesprek op de rode loper onthulde Farrell behoorlijk geblesseerd te zijn geraakt nadat ezel Jenny, die naast Farrell te zien is The Banshees of Inisherin, hem had aangevallen.

De ezel mag dan de harten hebben gestolen van kijkers en in de film de beste vriend zijn van Farrell, het contact tussen mens en dier verliep zeker niet altijd even soepel... „Hoe het is om door een ezel te worden geschopt? Niet zo leuk als het klinkt”, begint Farrell zijn verhaal. De acteur kon maar liefst veertien dagen niet sporten door de blessure die hij opliep door het dier. Toch stelt hij geluk te hebben gehad. „Hij was nog maar twee jaar oud, het was een baby, een miniatuur-ezel. Het had veel erger kunnen zijn.”

Volgens Rita Moloney, een dierentrainsters voor films, had Jenny geen kwaad in de zin. Zij legt aan Vulture uit dat de ezel niet alleen onervaren was, maar ook voor het eerst in het bijzijn was van een pony die eveneens in de film speelt. „Colin was op dat moment beide dieren aan voeren en Jenny vroeg om aandacht. Dus toen Colin achter haar liep, gaf ze hem een kleine trap. Ze probeerde dat ook bij de pony te doen. Maar ze was absoluut niet agressief naar Colin, het was een natuurlijke en dierlijke reactie.”