Teske de Schepper verliest twee katten in één week

Nadat poes Stip vorig weekend is overleden, heeft Teske ook haar kitten Bubble verloren. „Ik kan niet geloven dat de twee opeenvolgende posts nu ter ere van een overleden huisdier zijn, maar met ontzettend veel verdriet moet ik jullie vertellen dat onze lieve kitten Bubble er niet meer is. Hij is gisteren aangevallen door een hond en heeft het helaas niet gered”, schrijft de YouTube-ster zaterdag. „Ik ben zo kapot, en zo ontzettend verdrietig dat hij zo plotseling heeft moeten overlijden, op zo’n verschrikkelijke manier. Hij heeft niet eens een jaar oud mogen worden.”

Gelukkig heeft Bubble’s broertje Ramsey de hond kunnen ontsnappen, maar het verdriet is groot. „Ik hoop met heel mijn hart dat je ergens op een mooie plek bent, Bub. Ik mis je ontzettend en ik hou zo veel van je.”

Laatste adem

Het overlijden van Stip kwam een paar dagen geleden als een minder grote verrassing. „Het ging al een paar maanden niet zo goed met je, en ik kon al je botten voelen als ik je aaide. Gisteravond belde mijn moeder om te zeggen dat het er écht niet goed uitzag en toen zijn we meteen in de auto gestapt”, deelde Teske zes dagen geleden. „Een paar minuten voordat wij aan kwamen rijden blies je je laatste adem uit.”

Stip was al zestien jaar in het leven van de 24-jarige vlogster. „Ik hoop dat je hemel eruit ziet als een eindeloos weiland waar je kan rennen en springen zoals je zo lang gedaan hebt. Ik zal altijd jou voor me zien, als ik denk aan thuis. Ik hou van je, kleine Stippepoes. Voor altijd en altijd en altijd.”

