Dit zijn de beroemde buren van Meghan en Harry

Prins Harry en Meghan verlieten Engeland in de hoop op wat meer privacy, maar het lijkt erop dat ze daarvoor mogelijk de verkeerde wijk in Los Angeles hebben uitgekozen. De Sussexes worden namelijk omringd door tal van beroemdheden. De kans dat ook hier fotografen in de bosjes liggen voor een spannende foto is dus zeker aanwezig.