Killing Eve-actrices nemen het tegen elkaar op

Sandra was vorig jaar ook al genomineerd voor haar werk in de psychologische misdaadserie. Toen ging de award in haar categorie echter naar Claire Foy voor haar rol als koningin Elizabeth in The Crown.

De actrices zijn het inmiddels wel gewend tegenover elkaar te staan. Ze werden afgelopen jaar ook beiden genomineerd voor een Critics' Choice Award, BAFTA en TCA Award. Die eerste won Sandra, Jodie ging er met de BAFTA vandoor en bij de TCA Awards was het uiteindelijk Keri Russell die won voor haar rol in The Americans.

Killing Eve scoorde dinsdag bij de bekendmaking van de Emmy-nominaties sowieso goed. De serie werd negen keer genomineerd, naast de eer voor Comer en Oh onder meer ook voor beste dramaserie en beste vrouwelijke bijrol voor Fiona Shaw.