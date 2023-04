Kans op revanche voor Mia Nicolai en Dion Cooper

Tijdens een songfestivalpreparty in de Spaanse hoofdstad zongen Nicolai en Cooper hun nummer Burning Daylight voor het eerst live voor publiek. Het optreden verliep niet geheel vlekkeloos en dat leverde vooral online veel zorgen op bij de fans. AvroTros liet daarna weten dat de gebrekkige techniek in Madrid de aanleiding was. De omroep heeft nog alle vertrouwen in de Nederlandse act.

Eurovision in Concert is traditiegetrouw de grootste Europese preparty in aanloop naar het songfestival. Het evenement wordt jaarlijks georganiseerd om fans alvast te laten kennismaken met de artiesten die meedoen aan het evenement. Ook in een aantal andere landen worden dergelijke shows georganiseerd.

Favorieten

Voor Nicolai en Cooper bieden de feestjes ook de kans om alvast kennis te maken met de concurrentie. Zo is in Amsterdam de Zweedse topfavoriet Loreen van de partij en zijn ook andere kanshebbers als Käärijä uit Finland, Alessandra uit Noorwegen, Blanca Paloma uit Spanje en TVORCHI uit Oekraïne aanwezig. Katrina & The Waves, winnaar van het songfestival in 1997, geeft een gastoptreden.

Het Eurovisie Songfestival vindt dit jaar plaats van 9 tot en met 13 mei. Oekraïne zou het evenement als titelhouder eigenlijk mogen organiseren, maar vanwege de oorlog met Rusland wordt uitgeweken naar Liverpool. Het Verenigd Koninkrijk werd vorig jaar in Turijn tweede. Nicolai en Cooper komen uit in de eerste halve finale.