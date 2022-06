’Michael Owen wilde naaktfoto’s en vreemdgaan, maar ik vond hem te klein’

Royals

Kijkers lyrisch: Queen Elizabeth drumt mee met We Will Rock You

Het jubileumconcert ter ere van koningin Elizabeth is feestelijk begonnen. Kijkers konden op Twitter maar niet uit over de geweldige start ervan. Hoewel de Queen namelijk niet zelf fysiek aanwezig was, schitterde zij wel in een video mét het Britse bekende animatiefiguurtje Beertje Paddington.