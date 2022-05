Kalush Orchestra weer in Oekraïne na Eurovisie Songfestival

„Net als alle Oekraïners zijn wij klaar om te vechten tot het einde”, zei Oleh Psiuk zondag na de winst. De mannen gaven eerder aan bij thuiskomst weer actief deel te willen nemen aan de oorlog die er gaande is, bevestigde de frontman tijdens een persconferentie na afloop van de tweede repetitie in Turijn. „Hierna gaan we terug naar Oekraïne”, zei hij. „Op dit moment hebben we een speciale regeling zodat we het land konden verlaten voor het songfestival maar na het songfestival gaan we terug naar huis. Dan gaan we doen wat we hiervoor ook deden.”

Een van de leden van Kalush Orchestra was niet naar Turijn gekomen om deel te nemen, zei Psiuk. „Het klopt dat een van onze leden hier niet is. Hij heeft besloten om thuis te blijven en mee te vechten in de oorlog. Hij verdedigt momenteel Kiev.”

Het lied waarmee de band meedeed, Stefania, is in Oekraïne een soort strijdlied voor de oorlog geworden. Oekraïne won het Eurovisie Songfestival zaterdagavond met in totaal 631 punten.