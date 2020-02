Datende BN’ers leveren First Dates veel kijkers op

Daarmee verovert First Dates een plek bij de vijftien best bekeken programma’s van de vrijdag. Dat was vorige week wel anders. Toen trok het programma, inclusief uitgesteld kijken, 343.000 kijkers.

Ter gelegenheid van Valentijnsdag gingen BN’ers Giel Beelen, Mike de Boer, Sipke Jan Bousema, Yvonne Coldeweijer en Mariska van Kolck op blind date. Cupido schoot raak bij Giel; hij is nog steeds samen met Malou. Vrijdag keken de twee samen naar First Dates, deelde de radio-dj met zijn Instagramvolgers.

Op primetime was The Voice of Holland de grote winnaar. Bijna 1,7 miljoen kijkers zapten naar RTL 4 voor de talentenjacht. Alleen het NOS Journaal van 20.00 uur trok vrijdag meer kijkers, ruim 1,9 miljoen. Flikken Maastricht maakt de kijkcijfertop 3 compleet met ruim 1,3 miljoen kijkers.