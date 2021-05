Bert Kuizenga voor de zesde keer opa

Bert lijkt sprakeloos te zijn door de nieuwe aanwinst binnen zijn familie en plaatst dan ook alleen een foto van het kleine meisje dat naast een grote knuffelvos ligt. Hij vergezelt het plaatje enkel van wat hashtags: #roosjeheeftmeesje #29/04/21 #eennieuwwondertje.

Roosje, die onder haar artiestennaam Mia More furore maakt als dj, deelt eveneens een foto van de nieuwe liefde in haar leven. „Meesje. Ze is er! Op 29/04 geboren en ze is perfect”, deelt ze dolgelukkig.

Meesje is het eerste kind voor Roosje en haar vriend Rik Smeets, met wie ze sinds maart 2019 samen is. Voor Rik was ze een jaar samen met Rick Brandsteder.