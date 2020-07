Anne vol ongeloof over tijd bij kapper van Erin Doherty

Ⓒ Getty Images

Prinses Anne heeft een aantal afleveringen van de Netflix-serie The Crown bekeken om te zien hoe actrice Erin Doherty het ervan afbrengt in de rol van Anne. De nieuwsgierigheid van de dochter van koningin Elizabeth was gewekt door een interview dat ze had gelezen. Erin Doherty vertelde daarin dat ze soms wel twee uur nodig had om het haar en make-up juist te krijgen.