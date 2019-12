Topmodellen bekritiseerd om ’betaald bezoek’ Saoedi-Arabië

Sophia Pierson is een van de modellen die betaald zou zijn om positief over Saudi-Arabië te posten Ⓒ Hollandse Hoogte

Het is een enorm muziekfestival waar liefhebbers van dance hun hart kunnen ophalen aan acts van grote namen als David Guetta, Steve Aoki en onze eigen Martin Garrix, Tiësto en Afrojack. Maar op MDL Beast in Saoedi-Arabië liepen afgelopen weekend ook sterren rond wiens aanwezigheid volgens critici vooral beoogd is om een positief imago van het land te creëren.