Topmodellen bekritiseerd om ’betaald bezoek’ Saudi-Arabië

Zo bezochten supermodellen Alessandro Ambrosio, Joan Smalls, Stella Maxwell, Sofia Richie, dochter van Lionel Richie, Irina Shaik - de ex van A Star is Born-acteur Bradley Cooper - en Winnie Harlow er rond en maakten er gretig foto’s. Maar van deze modellen wordt nu gezegd dat ze betaald worden om een positief beeld van het land neer te zetten. Ook acteurs als Ed Westwick, Armie Hammer en Ryan Phillippe zouden gesponsord zijn door het koninkrijk. Gezien de schending van mensenrechten door het land wordt hen dat erg kwalijk genomen.

Zo schrijft waakhond van de mode-industrie Diet Prada op Instagram: „Vette cheques incasseren in ruil voor contentcreatie (ook bekend als propaganda) om het imago van Saudi-Arabië te rehabiliteren.” Topmodel Emily Ratakowksi is volgens hen een van de weinigen die het lucratieve aanbod afsloeg.

De meest bekende en controversiële schending van de mensenrechten is wel de moord op journalist Jamal Kashoggi in oktober 2018. Ook bij de juridische vervolging van de verdachten zouden volgens Belangengroep Reporters Without Borders (RWB) internationale rechtsprincipes geschonden zijn.

Maar daar laten de modellen zich weinig aan gelegen liggen. Op Instagram delen zij foto’s van hun verblijf in het land. Dat blijft echter ook niet zonder kritiek. Zo reageert iemand op een foto van Sofia Richie, die ’Saudi Girls’ schreef bij een foto van zichzelf met twee vriendinnen in het Ritz Carlton. „Jij bent zo dom. Dit is dezelfde plek waar kroonprins Mohammed bin Salman verschillende mensen liet opsluiten omdat ze wantoestanden aanklaagden in Saudi-Arabië. Voeg daar nog eens aan toe dat vrouwenrechtenactivistes nog steeds opgesloten en gemarteld worden. ‘Saudi Girls’ krijgt zo een wrange ondertoon, denk je niet?”

’Geen censuur’

Ook in Nederland is men kritisch. Zo ging voormalig Temptation Island-deelnemer Thomas Cox in maart van dit jaar ook naar Saudi-Arabië. Dat is al een tijdje terug, maar hij heeft zich recent opnieuw verdedigd voor zijn bezoek, in reactie op een kritische post van het Instagramaccount Zeikschrift, dat bezoekers aan het land met naam en toenaam noemt.

Thomas Cox: „Ik ben één van die influencers die een mooie video heeft gemaakt over mijn reis naar Saudi. Er zijn geen contracten dat je positief moet zijn over het land of iets dergelijks. Ik mocht alles zeggen en alles vinden. Er was geen censuur.” De Temptation-ster vindt de kritiek op het land onterecht, want: ’ voor een regime wat er jaren geleden was’. „Dat er een journalist wordt vermoord is natuurlijk verschrikkelijk. Maar die dingen gebeuren in deze harde wereld overal. Als dat een reden is om niet naar een land te gaan en de hele bevolking in een slecht daglicht te zetten, kun je nergens naartoe.” Ook hij krijgt echter onmiddellijk weerwoord en kritiek en mensen vragen zich af door wie hij eigenlijk betaald is.

Het is niet de eerste keer dat artiesten die Saudi-Arabië bezoeken, onder vuur liggen. Eerder was er ook al kritiek op Tiësto, die al eerder op een groot festival in het land optrad, maar die liet zich zelfs door een oproep van Amnesty International niet weerhouden.

