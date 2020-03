Rapper Boef doet boekje open over pijnlijke jeugd in docu

In de documentaire is onder andere te zien hoe Boef zijn droomhuis bouwt, zijn vriendin Selma een huwelijksaanzoek doet en een miljoenendeal tekent bij Sony. Ondanks zijn succes duiken er ook demonen uit het verleden op waarmee de rapper worstelt, zoals verlatingsangst, zelfdestructief gedrag en zijn moeilijke jeugd. „Ik was vanaf moment één gegrepen door Sofiane. Zijn gedrevenheid, charme en humor staan lijnrecht tegenover het beeld van een boze, tegendraadse en zelfdestructieve Boef, zoals geportretteerd in de media”, zegt regisseur van de docuserie Olivier S. Garcia.

Met 1.4 miljoen volgers op Instagram, meer dan 750.000 abonnees op YouTube en hits als Habiba en GUAP is Boef een van de meest populaire rappers van Nederland. Boef zat vanaf zijn 16e meerdere keren in de gevangenis, waarvoor is onduidelijk. Ook na zijn vrijlating werkte hij zich in de nesten, zo kreeg hij een taakstraf voor het vernielen van een politieauto en raakte hij zijn rijbewijs kwijt na fikse snelheidsovertredingen. Twee jaar geleden kwam de 27-jarige artiest in opspraak nadat hij drie vrouwen die hem hadden geholpen, uitgescholden had voor ’kechs’, wat Marokkaans-Arabisch is voor ’hoeren’.