Prins Charles (71) uit zelfisolatie en in goede gezondheid

„Clarence House heeft vandaag bevestigd dat de prins, na overleg met zijn arts, zichzelf niet meer isoleert”, zei de woordvoerder.

Vorige week werd bekend dat Charles besmet was met het virus. Hij vertoonde milde symptomen, maar verkeerde verder in goede conditie. De prins was gewoon aan het werk vanuit huis.

Ook zijn vrouw Camilla (72) is getest, zij bleek niet besmet te zijn. Charles en Camilla verblijven momenteel in Birkhall, een landhuis op het terrein van Balmoral. De afgelopen dagen zouden zij enkel via de gesloten slaapkamerdeur met elkaar hebben gecommuniceerd om te voorkomen dat Camilla – zelf 72 – alsnog zou worden aangestoken.