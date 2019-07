Bart Chabot wilde zoon niet in politiek hebben

De 23-jarige Splinter vertelt in een dubbelinterview met zijn vader Bart Chabot in de Volkskrant dat hij op twintigjarige leeftijd door zijn vader is gewaarschuwd. Die raadde hem het voorzitterschap af. „Als je de politiek ingaat, dan lever je bij de receptie van de Tweede Kamer je jas, je handschoenen, je das en je idealen in. Overal krijg je netjes een reçuutje voor, behalve voor die idealen. Die zie je nooit meer terug”, vertelt Bart. In zijn tijd bij Pauw & Witteman en Barend & Van Dorp leerde Bart Chabot dat de politiek een meedogenloos vak is. „En dat vond ik voor Splinter niet zo’n goed idee.”

„Maar volgens mij was jij toen vooral bezorgd dat ik überhaupt in het publieke domein zou treden”, stelt Splinter. Bart Chabot erkent dat ook dit meespeelde. „Ik ken natuurlijk de keerzijde. Ik zat altijd de hele dag te schrijven en werd af en toe gebeld: wil je in kwisje X of kwisje Y komen? Vond ik leuk, ging me makkelijk af. Ik reed naar Hilversum en won een beer of giraf. Wat ik onderschatte, was: de mensen zien je niet schrijven, maar wel die giraf winnen. In hun perceptie ben je die grappenmaker. Als je dan met een boek komt, zeggen ze ’wat leuk, hij heeft een hobby ernaast’. Je moet ook je privacy en anonimiteit inleveren en iedereen heeft kritiek op je.”