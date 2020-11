All my Life-actrice hoopt op derde deel horrorserie waarmee zij doorbrak

„Ik weet dat regisseur Christopher Landon het graag wil doen en er nu aan werkt”, vertelt Rothe aan het ANP. „We hebben gepraat over de richting die het verhaal op gaat. Maar ik heb het script nog niet gelezen.” Een tweede vervolg moet de serie wel recht doen, vindt de actrice. „Chris is een genie, hij weet zulke gekke dingen te bedenken. Ik zou direct ja zeggen tegen elk project dat hij mij zou aanbieden.”

Haar nieuwe film All My Life vertelt een heel ander soort verhaal. Het drama is gebaseerd op de levens van twee jonge Amerikanen die er vlak na hun verloving achter kwamen dat de man ernstig ziek is. Door een grote crowdfunding van vrienden en bekenden kon het tweetal toch nog in het huwelijksbootje stappen voordat hij overleed. „Ik heb geen voorkeur voor een van beide genres”, lacht Rothe. „Met beide soorten films kan je mensen heel gelukkig maken, daar gaat het mij om. Het leven kent ook veel uitersten: de ene dag ben je bezig met serieuze zaken, de volgende dag is hysterisch, grappig en over de top. Ik zeg vooral ja tegen projecten waar ik mij goed bij voel en die de verhalen vertellen die ik als mens zelf ook belangrijk vind.”

Rothe loopt nu zo’n vijf jaar als serieuze speler in Hollywood rond en weet nu beter hoe de filmwereld in elkaar steekt dan toen ze begon. „Het opbouwen van een carrière is afhankelijk van zoveel zaken. Je moet hard werken, talent hebben, maar ook een beetje geluk hebben en een beetje gek zijn. Je wordt in dit vak zo vaak teleurgesteld voordat je komt waar je wilt zijn. Ik heb de afgelopen jaren wel een dikkere huid ontwikkeld, om daar goed mee om te kunnen gaan.”

All My Life is nu te zien in de Nederlandse bioscopen. Ook de nieuwe film van regisseur Christopher Landon, de horrorkomedie Freaky, is nu te zien.