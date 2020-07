Epsteins vermeende madam Ghislaine Maxwell opgepakt

Amerikaanse media berichten dat Maxwell is aangehouden in New Hampshire en naar verwachting later vandaag nog voor een federale rechtbank zal verschijnen.

Ghislaine Maxwell, dochter van mediamagnaat Robert Maxwell, was jarenlang de vriendin van Epstein. Ze was tevens zijn vertrouwelinge die contacten met prominenten warm hield.

Ook zou ze jaren als zijn rechterhand hebben gediend en de miljardair hebben geholpen aan talloze minderjarige meisjes. Een van de misbruikte vrouwen, Virginia Giuffre, verklaarde in een omstreden interview met BBC dat ze ook door de Britse prins Andrew, een vriend van Epstein, op 17-jarige leeftijd gedwongen zou zijn tot seks.

Sinds de zelfmoord van Epstein lijkt Maxwell van de aardbodem verdwenen, maar de laatste weken zou ze steeds vaker zijn gespot. Volgens de laatste geruchten zou ze dan ook lange tijd ondergedoken hebben gezeten in Frankrijk. Een bron liet eerder deze maand nog weten dat ze daar zat om zo ’te profiteren van de uitleveringswetten’. „Volgens de Franse wet is iedereen die op Franse bodem is geboren veilig voor uitlevering aan een ander land, ongeacht de vermeende misdaad.” Volgens Amerikaanse media vond haar arrestatie echter plaats in Amerika, in de staat New Hampshire.