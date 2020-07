’Zulke vrouwen bestaan toch niet?’

Ⓒ RTL

De drie M’s van Married at first sight: second chance hebben nu enkele dagen in de groepshuizen met hun groupies doorgebracht. De vijfde aflevering biedt nog geen levensgroot drama, maar wel lichte teleurstellingen voor de een, opvlammende hoop voor de ander, de eerste weggepinkte tranen bij een deelnemer én – eindelijk – een snauw van vrouw tot vrouw.