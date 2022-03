Evan Rachel Wood niet bang voor rechtszaak Marilyn Manson

Wood trad een jaar geleden naar buiten met de beschuldigingen dat Manson, met wie ze van 2006 tot 2010 samen was, haar had misbruikt. Daarna kwamen meerdere andere vrouwen met soortgelijke verhalen. De actrice doet in de documentaire Phoenix Rising, die deze week verschijnt bij HBO Max, haar eigen verhaal. De zanger klaagde Wood begin deze maand aan voor haar „leugens en zwartmakerij” in die film.

„Ik mag het niet hebben over de specifieke beschuldigingen, maar ik ben niet bang”, reageerde de actrice in The View voor het eerst op de rechtszaak. „Het maakt me verdrietig, want dit is precies hoe het gaat. Dit is waarmee bijna elk slachtoffer, dat iemand in een machtspositie probeert te ontmaskeren, te maken krijgt.”

Volgens Wood is dat de reden waarom slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag zwijgen. „Dit was te verwachten, maar ik heb er alle vertrouwen in want ik vertel de waarheid en de waarheid komt altijd aan het licht.”