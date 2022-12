’Kate Winslet was getraumatiseerd na Titanic’

„Ik denk dat Kate na Titanic een beetje getraumatiseerd was door de schaal van de productie en haar verantwoordelijkheid”, vertelt Cameron in gesprek met Radio Times. Winslet was na de film lange tijd uitgekeken op een nieuwe samenwerking met Cameron. Na Titanic was de actrice erg kritisch over de regisseur, die destijds ook geroemd werd voor de regie van Aliens en The Terminator.

Na 25 jaar werken Cameron en Winslet voor het eerst weer samen. Dit keer voor Avatar: The Way of Water. „Na al die tijd keken we uit naar een nieuwe samenwerking”, aldus Cameron. Die verliep volgens hem heel anders dan in 1997. „Ze is erg aanwezig en de baas op de set. Je zou zweren dat ze aan het produceren is.” Winslet zelf heeft aangegeven dat ze voor Avatar: The Way of Water opnieuw met Cameron wilde samenwerken omdat de regisseur na al die jaren een stuk kalmer is geworden.