Premium Het beste van De Telegraaf

Muzikale tentoonstelling in Rijksmuseum van Oudheden Zwarte artiesten in ban van oude Egypte

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Een bezoeker bekijkt het borstbeeld van koningin Nefertiti die o.a. Miles Davis, Nina Simone, Rihanna en Beyoncé inspireerde. Ⓒ Foto Aad Hoogendoorn

Het oude Egypte heeft al decennialang een onweerstaanbare aantrekkingskracht op zwarte artiesten. Kijk je platenkast of cd-rek er maar op na. Zowel Aretha Franklin als Beyoncé en Rihanna lieten zich afbeelden als de legendarische koningin Nefertiti, befaamde om haar schoonheid. Rapper Nas liet zich in goud portetteren als Toetanchamon. En zelfs op de platenhoezen van Miles Davis en Earth, Wind & Fire kom je farao’s of piramides tegen.