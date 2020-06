Jason Derulo daagt The Rock uit voor hotdogwedstrijd

Derulo heeft al wat ervaring met een grote hoeveelheid fastfood. De Swalla-zanger vierde eerder deze week dat hij 22 miljoen volgers heeft op TikTok, door te proberen om 22 hamburgers in twee uur tijd naar binnen te werken. Dat lukte niet, maar de zanger wist het wel tot twintig te schoppen.

Aan The Rock heeft Derulo een geduchte tegenstander. De acteur staat bekend om zijn gigantische ’cheat-maaltijden’ op dagen dat hij zichzelf niet in het zweet werkt in de sportschool.