Quentin Tarantino is klaar voor pensioen

Helemaal nieuw is de aankondiging van zijn aanstaande pensioen niet. Al in 2014 kondigde hij aan te willen stoppen na zijn tiende standalone film. „Ik doe dit werk al heel lang, al dertig jaar. Het is tijd om de show af te ronden”, legt hij uit aan CNN. „Ik wil niet die oude man worden die de wereld niet meer snapt, terwijl ik me nu al een beetje die oude man voel die in ieder geval de huidige films niet meer snapt.”

Toch heeft Tarantino nog altijd geen haast met het maken van zijn tiende en laatste film. „Op dit moment weet ik niet eens wat een film is. Is dat iets wat op Netflix te zien is? Is het iets dat mensen samen met hun partner op de bank op Amazon kijken? Is dat een film? Want mijn laatste film ging in 3000 theaters in première en was gedurende maanden over de hele wereld te zien...”

Tarantino, wiens meest recente werk het veelgeprezen Once Upon a Time in Hollywood was, overwoog het afgelopen jaar meteen de handdoek in de ring te gooien. „De meeste laatste films van regisseurs zijn waardeloos. Misschien moet ik dus geen andere film meer maken, ik zou het prima vinden nu te stoppen”, zei hij toen.