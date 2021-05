André Hazes krijgt eigen documentaire

In de documentaire komt niet alleen de relatie met zijn nieuwe vriendin Sarah van Soelen voorbij, maar ook het verlies van zijn vader. „Na zijn overlijden voelde ik me verantwoordelijk voor mijn moeder en zus, als enige man binnen het gezin. Alsof ik ze moest beschermen. Ik zag hun verdriet en zette dat van mij opzij zodat ik hen kon opvangen”, vertelt de zanger in Veronica Superguide.

Ook zijn grappige kant komt naar eigen zeggen naar voren. „Ik denk continu in vunzige woordspelingen. Die eerste week in huis bij de familie Van Soelen heb ik me echt moeten inhouden”, gaat hij verder. „Die lieve mensen zouden niet weten waar ze het zoeken moesten als ik zou losgaan met mijn grappen en grollen.”

In het interview vertelt hij bovendien openhartig over de storm aan kritiek waar hij en Sarah mee te maken kregen toen bekend werd dat zij een relatie hebben. „Van de ene op de andere dag werd ze aan de schandpaal genageld op sociale media, was ze de meest gehate vrouw van Nederland”, legt hij uit. „Sarah is een heel goed wijf. Heel sterk ook. Ze kan dit echt aan.”

De zanger krijgt het de komende maanden niet alleen druk met de opnames van de docu, hij zal ook elke maand in de pen moeten kruipen voor zijn eigen column in de gids. André laar op sociale media weten het ’verdomd lekker’ te vinden dat hij hiermee de kans krijgt zijn ’kant van het verhalen’ te vertellen.