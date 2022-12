Elton John voedt geruchten Glastonbury

Geruchten over een Glastonbury-show deden al eerder de ronde omdat in zijn tourschema precies ruimte vrij is gelaten in het weekend dat Glastonbury plaatsheeft. Het beroemde Britse festival, een van de grootste ter wereld, vindt volgend jaar plaats tussen 23 en 25 juni.

De 75-jarige Elton John is al sinds 2018 bezig met zijn afscheidstournee Farewell Yellow Brick Road. Vorige maand speelde hij voor het laatst op Amerikaanse bodem. In januari doet hij nog enkele shows in Australië en Nieuw-Zeeland waarna tussen maart en juli zijn laatste ronde door Europa begint.

Het is al de derde keer dat de Farewell Yellow Brick Road-tour Europa aandoet. In 2019 waren er ook concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam en vorig jaar in Arnhem in het Gelredome. Dat was zijn laatste show ooit in Nederland, want volgend jaar slaat hij Nederland over. Op 8 juli geeft John zijn allerlaatste optreden in Stockholm.